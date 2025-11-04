Terza Categoria Il Wild Bagnara si avvicina alla vetta Cdell’Albero leader

La giornata delle grandi sorprese, in Terza Categoria, soprattutto nel girone A. Infatti cadono le prime due della classe, Camerlona e Marradese, sconfitte entrambe 2-1, la prima a Giovecca, la seconda in casa col Sant’Alberto. Ne approfitta il Wild Bagnara che batte 3-1 i Coyotes con reti di Lorenzo Conti (in foto), Poli e Medri, e rosicchia due punti alle prime due. Nel girone B, la Compagnia dell’Albero vince 3-2 lo scontro diretto col Vatra e si conferma leader con 3 punti sullo Sporting Lugo. Risultati Terza Categoria Ravenna (8ª giornata). Girone A: Atlas-E. Mattei 3-0, Cervia Utd U21-R. Mamante 4-2, Giovecca-Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Terza Categoria. Il Wild Bagnara si avvicina alla vetta. C.dell'Albero leader