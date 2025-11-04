Terreni della chiesa occupati dall' Asi la Corte d' Appello ribalta il verdetto

La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caserta, ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dichiarando che la controversia sull’occupazione di terreni a Pignataro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

