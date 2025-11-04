Terrence Malick | il suo ultimo film The Way of the Wind potrebbe non essere mai distribuito

Il maestro americano ci ha abituato a lavorazioni fiume per le sue pellicole, ma per il momento l'epopea a tema biblico che rilegge la vita di Gesù non sembra prossima a un'uscita. Cattive notizie per gli estimatori di Terrence Malick. Il suo ultimo film, l'epopea blibica The Way of the Wind, sarebbe bloccato in un eterno limbo di post-produzione e potrebbe non essere mai distribuito. Le riprese della pellicola, intitolata in un primo tempo The Last Planet, hanno preso il via nel 2019. Il film, che rilegge la storia di Gesù Cristo filtrata attraverso lo sguardo poetico di Malick, vede Géza Röhrig nei panni di Gesù, Mark Rylance nelle molteplici incarnazioni di Satana e Matthias Schoenaerts nel ruolo di San Pietro che, secondo alcuni, potrebbe essere il vero protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

