Terremoto scossa fortissima | ci sono morti e danni enormi
– Un nuovo terremoto ha colpito una delle regioni più vulnerabili del pianeta, portando con sé una scia di distruzione e dolore. In una notte segnata dal panico, la terra ha tremato con una violenza tale da radere al suolo interi villaggi, costringendo la popolazione locale a cercare rifugio tra le macerie. Le squadre di emergenza si sono immediatamente attivate per soccorrere i sopravvissuti, mentre cresce il numero delle vittime e dei feriti. . Le prime immagini arrivate dal luogo del disastro mostrano edifici ridotti in rovina, famiglie sfollate e centinaia di persone costrette a trascorrere la notte all’aperto in attesa di assistenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
