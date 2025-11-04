Terremoto nella politica italiana hanno chiesto il loro arresto | nomi pesantissimi

– Un’importante inchiesta della magistratura sta scuotendo la politica italiana, coinvolgendo figure di primo piano e mettendo in luce presunti appalti truccati e pratiche di corruzione. Le autorità giudiziarie hanno aperto un’indagine che ipotizza la presenza di una rete di accordi illeciti tra pubblici funzionari ed esponenti politici nazionali, con conseguenti accuse di associazione a delinquere. . La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha avanzato la richiesta di arresti domiciliari per diciotto persone nell’ambito dell’operazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto nella politica italiana, hanno chiesto il loro arresto: nomi pesantissimi

Argomenti simili trattati di recente

Un nuovo terremoto giudiziario scuote la politica siciliana, con l’eco di nomi eccellenti che tornano al centro della cronaca. La Procura della Repubblica di Palermo, sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia, ha richiesto l’applicazione della misura degli - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto al palazzo municipale di Modica, il gruppo consiliare di Voce Libera si smarca e si colloca all'opposizione - I consiglieri Aurnia, Cascino e Civello: "Non ci sono più le condizioni per sostenere quest'amministrazione". Come scrive lasicilia.it

Terremoto ad Avellino, altre due scosse nella notte e questa mattina - Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Irpinia, a breve distanza da Grottolella, epicentro del sisma ... Scrive internapoli.it

Scossa di terremoto a Grottolella vicino ad Avellino di magnitudo 3,6, sentita fino a Napoli: "Qui si ballava" - Scossa di terremoto in Campania a Grottolella in provincia di Avellino, di magnitudo 3. Secondo virgilio.it