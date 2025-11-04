Terremoto nella politica italiana | chiesto l’arresto di due politici di spicco le accuse
Un nuovo terremoto scuote la politica italiana, travolgendo nomi e volti che appartengono alla storia più controversa del potere nell'isola e non solo. Un'inchiesta della magistratura ha scoperchiato un presunto sistema di appalti truccati, accordi sotterranei e scambi di favori che, secondo gli inquirenti, avrebbe coinvolto non solo funzionari pubblici ma anche esponenti di primo piano della scena politica nazionale. Le accuse parlano di corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere: un mosaico di sospetti che rischia ora di trasformarsi in un nuovo scandalo giudiziario capace di riscrivere equilibri e carriere.
Un nuovo terremoto giudiziario scuote la politica siciliana, con l'eco di nomi eccellenti che tornano al centro della cronaca. La Procura della Repubblica di Palermo, sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia, ha richiesto l'applicazione della misura degli
