Terremoto la scossa fortissima | ci sono morti e danni enormi
Un nuovo disastro naturale ha colpito una delle aree più fragili del pianeta, sconvolgendo intere comunità e lasciando dietro di sé distruzione e dolore. In una notte di terrore, la terra ha tremato con una forza impressionante, trasformando abitazioni e villaggi in cumuli di macerie. Le autorità locali e le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per estrarre i superstiti e fornire assistenza ai feriti, mentre il numero delle vittime continua purtroppo ad aumentare. Le immagini diffuse mostrano edifici rasi al suolo, famiglie in fuga e centinaia di persone accampate all’aperto in attesa di aiuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
