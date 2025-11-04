Da festa esclusiva a incubo lungo più di venti ore. È la ricostruzione di quanto avvenuto nell’attico di Alberto Genovese, imprenditore simbolo della Milano tech, divenuto il centro di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. A raccontarlo è Terrazza Sentimento, la nuova serie Netflix disponibile dal 5 novembre, che ripercorre le vicende legate alle feste estreme organizzate dall’imprenditore e alla notte che ha sconvolto la città. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terrazza Sentimento: la serie Netflix sul caso Alberto Genovese