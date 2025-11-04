Terrazza Sentimento gli abusi di Alberto Genovese diventano un doc Netflix

Le tristemente note vicende di Alberto Genovese diventano un documentario in 3 episodi disponibili da domani, 5 novembre, su Netflix. Terrazza Sentimento ripercorre i fatti che hanno coinvolto l’imprenditore, ragazzo d’oro delle start up italiane (è fondatore di Prima.it e Facile.it), portandolo ad un’accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Verranno raccontati gli abusi perpetrati da Alberto Genovese ai danni di alcune ragazze che frequentavano le sue feste in piazza Santa Maria Beltrade a Milano in quella Terrazza Sentimento – l’attico a 5 stelle dell’imprenditore – che diventa il centro del racconto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Terrazza Sentimento, gli abusi di Alberto Genovese diventano un doc Netflix

Scopri altri approfondimenti

La cronaca diventa produzione tv https://361magazine.com/netflix-lancia-la-docu-serie-su-terrazza-sentimento/ Vai su Facebook

“Terrazza sentimento”: la (doppia) vita di Alberto Genovese diventa una miniserie per Netflix - X Vai su X

La vera storia di Alberto Genovese e dell’attico a Milano: Terrazza Sentimento su Netflix racconta l’ascesa e la caduta del “re delle startup” - Un attico vista Duomo, il successo, le notti di eccessi e la caduta: Terrazza Sentimento arriva su Netflix e riapre le ferite di una Milano scintillante e ... Secondo alfemminile.com

Terrazza Sentimento, il trailer ufficiale della docuserie [HD] - La serie racconta gli abusi perpetrati dall’imprenditore Alberto Genovese ai danni di alcune ragazze che frequentavano le sue feste. Lo riporta mymovies.it

Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start-up al baratro: Terrazza Sentimento arriva su Netflix - I fatti che hanno coinvolto Alberto Genovese, portandolo ad un'accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di alcune ragazze. Secondo movieplayer.it