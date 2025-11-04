Terrazza Sentimento gli abusi di Alberto Genovese diventano un doc Netflix

Le tristemente note vicende di Alberto Genovese diventano un documentario in 3 episodi disponibili da domani, 5 novembre, su Netflix. Terrazza Sentimento ripercorre i fatti che hanno coinvolto l’imprenditore, ragazzo d’oro delle start up italiane (è fondatore di Prima.it e Facile.it), portandolo ad un’accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.  Verranno raccontati gli abusi perpetrati da Alberto Genovese ai danni di alcune ragazze che frequentavano le sue feste in piazza Santa Maria Beltrade a Milano in quella Terrazza Sentimento – l’attico a 5 stelle dell’imprenditore – che diventa il centro del racconto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

