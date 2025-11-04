Terrazza Sentimento gli abusi di Alberto Genovese diventano un doc Netflix

Le tristemente note vicende di Alberto Genovese diventano un documentario in tre episodi, disponibili da domani, 5 novembre, su Netflix. Terrazza Sentimento ripercorre i fatti che hanno coinvolto l'imprenditore, ex ragazzo d'oro delle start up italiane (fondatore di Prima.it e Facile.it), portandolo prima a un'accusa e poi a una condanna per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il docu-serie racconta gli abusi perpetrati da Genovese ai danni di alcune ragazze presenti alle sue feste in piazza Santa Maria Beltrade, nell'attico di lusso noto come Terrazza Sentimento, che diventa il cuore narrativo della storia.

