terranuova bracciolini giovani protagonisti di un ecosistema solidale e inclusivo

Arezzo, 4 nnovembre 2025 – A Terranuova Bracciolini, i giovani protagonisti di un ecosistema solidale e inclusivo. Si avvia alla conclusione il progetto “Terranuova Bracciolini, un ecosistema solidale ed inclusivo - “Una comunità da tutelare” promosso dal Comune di Terranuova Bracciolini con il sostegno dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana. Per celebrare la chiusura del percorso, gli educatori di strada di Coop.21 cooperativa sociale hanno organizzato due giornate dedicate alla cura degli spazi pubblici più vissuti dai ragazzi del territorio. Venerdì 7 novembre, dalle 15 alle 19, i giovani saranno impegnati nella riqualificazione dello skate park di Terranuova attraverso interventi di street art, restituendo colore e vitalità a un luogo simbolo della socialità giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

