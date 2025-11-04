Terra dei Fuochi ennesima vittima | Giovanni ucciso da un brutto male a 32 anni

Un grande lutto ha colpito la città di Acerra. L'intera comunità cittadina in queste ore piange la scomparsa di un suo giovane figlio. Giovanni Parità è stato portato via a 32 anni da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. L'ultimo saluto al giovane si è tenuto oggi presso la Chiesa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Gino Pellegrino. . La mia intervista a Report sulla Terra dei Fuochi #terradeifochi #paretecittaviva - facebook.com Vai su Facebook

Convertito il decreto "Terra dei fuochi": solo "micro abbandono" di rifiuti non è delitto https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/convertito-decreto-terra-fuochi-solo-micro-abbandono-rifiuti-non-e-delitto-AHUbTGBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Or - X Vai su X

Terra dei Fuochi, ennesima vittima: Giovanni ucciso da un brutto male a 32 anni - L'intera comunità cittadina in queste ore piange la scomparsa di un suo giovane figlio. Si legge su napolitoday.it

Terra fuochi: Borrelli (Avs), 'Dl promessa mancata, misure concrete no spot elettorali' - "Il cosiddetto ‘Decreto Terra dei Fuochi’ è, purtroppo, l’ennesima occasione mancata. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Terra fuochi: D’Alessio (Az), 'Dl con solo interventi simbolici' - "Il governo e la maggioranza non hanno capito quanto sia drammatica la situazione nella terra dei fuochi. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it