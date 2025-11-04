Terni trattore si ribalta sulla strada per Vascigliano
Terni, 4 novembre 2025 - Attimi di paura questa mattina sulla provinciale 65 che collega Terni alla zona industriale di Vascigliano. Poco prima delle 11, in prossimità del bivio per Sant’Antimo, un trattore agricolo con a rimorchio un carrello si è improvvisamente ribaltato mentre procedeva lungo la carreggiata. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una gru arrivata dalla centrale operativa per sollevare e rimettere in asse il mezzo, permettendo così la riapertura della strada e il ritorno alla normale viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Umbertide, muore travolto da un mezzo agricolo #agricoltore #carabinieri #frangizolle #Incidente #Preggio #trattore #Umbertide #vittima - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia tra Sennori e Tergu, trattore si ribalta: 51enne schiacciato perde la vita - Malgrado i tentativi di salvataggio, per il 51enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto mentre veniva trasportato in elicottero ... Da cagliaripad.it
Carro carico di letame trainato da un trattore si ribalta lungo la strada - Nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 ottobre, intorno a mezzogiorno, un carro carico di letame trainato da un trattore di una ditta della zona si è ribaltato lungo la strada, in via ... Da ilgazzettino.it
Il trattore si ribalta e lo schiaccia, muore un agricoltore - si è ribaltato schiacciandolo: è morto così un agricoltore lungo la strada provinciale 91, che collega Cerignola ad altri centri abitati ... Secondo ansa.it