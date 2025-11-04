Terni, 4 novembre 2025 - Attimi di paura questa mattina sulla provinciale 65 che collega Terni alla zona industriale di Vascigliano. Poco prima delle 11, in prossimità del bivio per Sant’Antimo, un trattore agricolo con a rimorchio un carrello si è improvvisamente ribaltato mentre procedeva lungo la carreggiata. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una gru arrivata dalla centrale operativa per sollevare e rimettere in asse il mezzo, permettendo così la riapertura della strada e il ritorno alla normale viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terni, trattore si ribalta sulla strada per Vascigliano