Terni stop ad un salone di acconciature | Divieto definitivo di prosecuzione dell’attività

Il personale della Questura e del Comune di Terni hanno notificato un divieto definitivo di prosecuzione dellattività, nei confronti di un salone di acconciature collocato in Corso Vecchio. Il provvedimento è stato formalizzato nel corso della mattinata di martedì 4 novembre. Secondo la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

