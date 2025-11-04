Terni stop ad un salone di acconciature | Divieto definitivo di prosecuzione dell’attività
Il personale della Questura e del Comune di Terni hanno notificato un divieto definitivo di prosecuzione dell’attività, nei confronti di un salone di acconciature collocato in Corso Vecchio. Il provvedimento è stato formalizzato nel corso della mattinata di martedì 4 novembre. Secondo la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
