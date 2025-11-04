Terni la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate | gli insigniti al ‘Merito della Repubblica italiana’
Una cerimonia molto sentita e partecipata si è svolta in occasione della ‘Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate’. La ricorrenza del 4 novembre celebra l’anniversario della vittoria che segnò l’unificazione territoriale, politica e istituzionale dell’Italia. Un giorno dedicato alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
.: risultati e classifica dopo la 9°giornata Michele Pettorossi #PolisportivaCampitello #FootballCampitello #squadra #campionato #risultati #classifica #primasquadra #terni #umbria #calcio #Calcio #passionerossoblu #Rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
Celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate - Nell’ambito delle cerimonie in occasione del 4 novembre, ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il ... Si legge su orvietosi.it
4 novembre, le celebrazioni a Terni - Si è svolta oggi anche a Terni la cerimonia commemorativa del 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, in cui si celebra - Secondo ansa.it
Terni, Anmil celebra la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - Nei primi sette mesi dell’anno in provincia di Terni tre persone hanno detto addio alla vita mentre si guadagnavano da vivere. ilmessaggero.it scrive