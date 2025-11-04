Terni iniziativa ‘Puzzle integrazione’ | Sostenuto oltre trecento cittadini stranieri Inclusione atto di civiltà
Il ‘Puzzle integrazione’ è il titolo dell’incontro che ha concluso il pacchetto di eventi inseriti nel 23° Programma annuale degli interventi in materia di integrazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Ad organizzare l’iniziativa il Comune di Terni in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
