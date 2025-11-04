Terni convegno Giovani in rete | evento finale del progetto ReSeT
Il progetto Re.Se.T., finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito dell’Avviso pubblico per programmi di attività di interesse generale, è stato realizzato in ATS con capofila l’Unione Provinciale MCL di Terni e i partner Associazione Aquilone APS, Perugia per i Giovani, AVE ODV, con il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
Oncologia, il Santa Maria di Terni protagonista al convegno alla Camera dei Deputati. L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni è stata rappresentata dalla dottoressa Cristina Proietti, coordinatrice infermieristica della Struttura Complessa di Oncologia, al c - facebook.com Vai su Facebook
Terni, finto turista 19enne incensurato spaccia la cocaina e finisce nella rete dell'arma - Il finto turista albanese incensurato arrivato in città per distribuire la cocaina ha preso un’auto a noleggio. Si legge su ilmessaggero.it
Terni, cocaina nascosta nel tettuccio dell'auto presa a noleggio: nella rete dell'arma l'ennesimo finto turista albanese - Il nascondiglio della cocaina stavolta è nel tettuccio dell’auto presa a noleggio dal finto turista albanese che sta consegnando le dosi ai clienti in varie zone della città. ilmessaggero.it scrive
Disagio giovanile, avviso pubblicato dalla Provincia di Terni - Contrastare il disagio giovanile e affrontare i problemi legati ai giovani soprattutto nel periodo post pandemia. Segnala msn.com