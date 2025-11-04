Ternana problemi in difesa Capuano e Martella ai box

Problemi in difesa. Ovvero, quelli visti a Gubbio, ma anche quelli che potrebbero riguardare le scelte e l'assetto per la sfida con la Vis Pesaro (domenica prossima al "Liberati" ore 20.30). Oggi alla ripresa degli allenamenti (ore 15.30 al "Taddei", porte aperte) si valuteranno le condizioni di Marco Capuano e Bruno Martella. Il primo ha saltato la sfida del "Barbetti" per un fastidio muscolare evidenziato durante la fase di riscaldamento. Assenza molto pesante che ha fatto saltare i piani iniziali, situazione ulteriormente aggravata alla mezzora quando si è aggiunto il forfait del mancino per infortunio.

