Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teotino Juve, il giornalista analizza la sfida Champions: Spalletti ha dato la carica, ma è presto per vedere le sue idee. Una notte da dentro o fuori, l’esordio europeo di  Luciano Spalletti  e un esperimento tattico da verificare. La sfida di questa sera tra  Juve  e  Sporting Lisbona  è carica di significati. Il giornalista  Gianfranco Teotino, intervenuto a  Sky Sport, ha analizzato il momento bianconero: per lui è ancora presto per vedere la mano del nuovo tecnico, ma la scossa psicologica è già arrivata. E ora i riflettori sono tutti puntati sulla mossa Koopmeiners. Teotino: una Juve rigenerata, ma serve la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Teotino non ha dubbi: «Spalletti ha già saputo dare la giusta carica, ma ho una sensazione su questa Juve». La sua previsione

