teodora partenza sprint

L’atteso primo sabato di campionato di novembre è andato, per l’Olimpia Teodora, come meglio non si poteva. E’ arrivata la vittoria con il massimo punteggio contro il Ripalta Cremasca, ricacciato ora dal secondo al quinto posto, e il mantenimento della vetta della classifica, a punteggio pieno, con due soli set lasciati per la strada, nelle trasferte a Forlì e a San Giorgio. Nel palasport amico, invece, percorso netto (6 set vinti su 6) di Franzoso e compagne, che hanno dimostrato una condizione fisica eccellente, qualità tecniche in tutti i fondamentali e una buona dose di temperamento e grinta, venuta in soccorso nei rari momenti in cui l’andamento dei set si è impantanato in qualche difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

