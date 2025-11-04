Tentato omicidio a Como accoltella il vicino sul pianerottolo per una donna

Quicomo.it | 4 nov 2025

Una coltellata alla schiena e poi il corpo riverso sul pianerottolo. È finita così, nel sangue e nel terrore, la lite scoppiata ieri pomeriggio in un condominio di via Anzani a Como, dove un uomo di 63 anni è stato accoltellato da un vicino. L’aggressore, un 68enne di origini campane già agli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

