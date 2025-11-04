Tentato furto in un bar tabacchi a Fuorni | i carabinieri mettono in fuga i ladri

Tentato furto, stamattina, in via delle Calabrie, nella zona industriale di Fuorni: ad essere preso di mira, un bar tabacchi all’interno di una stazione di servizio. I malviventi avrebbero tentato di forzare l’ingresso del locale con strumenti da scasso, ma il sopraggiungere dei carabinieri ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

