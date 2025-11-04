Tentano di rapinare bici e cellulare a dodicenne incastrati tre minorenni

Tentano di rapinare un dodicenne cercando di rubargli bicicletta e cellulare, ma riesce a scappare. E' quanto accaduto a Foligno: tre giovanissimi, di età compresa fra i 13 e i 17 anni già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati denunciati per concorso in tentata rapina. Da quanto si legge. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

