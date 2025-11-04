Tentano colpo in azienda ladri messi in fuga Recuperato il furgone col bottino ingenti danni

Fallisce il colpo in un’azienda specializzata nella raccolta e commercio di rottami a Copparo, nel Ferrarese. E’ quanto è accaduto nella notte tra lunedì 3 e martedì 4, intorno alle 02.20, quando due uomini a volto coperto si sarebbero introdotti nella struttura, forzando il cancello elettrico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it