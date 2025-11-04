Tenta di violentare una minorenne nel bagno di un bar poi la minaccia | Ti faccio saltare la testa

ANCONA – Non accetta la fine della relazione e inizia a perseguitarla fino a raggiungerla in un bar e tentare di abusare di lei nel bagno dell’esercizio pubblico. Un 24enne anconetano è stato rinviato a giudizio, ieri, dalla giudice Francesca De Palma, per tentata violenza sessuale e stalking. 🔗 Leggi su Anconatoday.it