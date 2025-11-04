Tenta di violentare una minorenne nel bagno di un bar poi la minaccia | Ti faccio saltare la testa
ANCONA – Non accetta la fine della relazione e inizia a perseguitarla fino a raggiungerla in un bar e tentare di abusare di lei nel bagno dell’esercizio pubblico. Un 24enne anconetano è stato rinviato a giudizio, ieri, dalla giudice Francesca De Palma, per tentata violenza sessuale e stalking. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trento, tenta di violentare l'amica e le rompe il naso, all'arrivo dei carabinieri si nasconde nell'armadio: arrestato - X Vai su X
Tentata violenza a Trento. Fermato un trentenne africano. Ha rotto a pugni il naso alla donna prima di nascondersi in un armadio. È stato arrestato dai Carabinieri. - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di violentare una 17enne: choc in un bar di Falconara, l’ex a processo anche per stalking - FALCONARA Tenta l’approccio nel bagno di un locale, ma la fidanzata lo caccia via. Riporta msn.com