Tenta di violentare una 17enne | choc in un bar di Falconara l?ex a processo anche per stalking
FALCONARA Tenta l?approccio nel bagno di un locale, ma la fidanzata lo caccia via. Lui le sferra un pugno per contrastare il rifiuto, la ragazza riesce a scappare e a denunciarlo. Sono gli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
