Tenta di introdurre droga in carcere durante i colloqui | arrestata
Tempo di lettura: 2 minuti Casa Circondariale di Avellino: donna tenta di introdurre droga. Arrestata dalla Polizia Penitenziaria. A darne notizia è Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe – fa sapere quest’ultimo – che nella mattinata odierna, presso il reparto colloqui della Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, sia stato sventato un nuovo tentativo di introduzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Questa volta si tratta di una donna che, occultando la droga nelle parti intime, è stata bloccata e tratta in arresto dagli Agenti di Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le Maldive diventano il primo Paese al mondo a introdurre un divieto “generazionale” del fumo. La misura restrittiva in questione, entrata in vigore l’1 novembre, riguarda i ragazzi nati dopo l’1 gennaio 2007, e si applica a tutte le forme di tabacco, comprese le - facebook.com Vai su Facebook
Droga nascosta nelle parti intime per introdurla in carcere: donna arrestata - A darne notizia è Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avell ... Segnala irpinianews.it
Benevento, 15enne tenta di introdurre droga in carcere per il padre detenuto: arrestato - Un ragazzo di appena 15 anni è stato arrestato dalla Polizia Penitenziaria del Reparto di Benevento dopo essere stato sorpreso mentre cercava di introdurre centinaia di dosi di hashish all’interno del ... Secondo ntr24.tv
Avellino, in carcere con la droga nelle parti intime: arrestata donna - Avellino, in carcere con la droga nelle parti intime: arrestata donna OttoPagine ... Segnala msn.com