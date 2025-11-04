Tenta di introdurre droga in carcere durante i colloqui | arrestata

Tempo di lettura: 2 minuti Casa Circondariale di Avellino: donna tenta di introdurre droga. Arrestata dalla Polizia Penitenziaria. A darne notizia è Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe – fa sapere quest’ultimo – che nella mattinata odierna, presso il reparto colloqui della Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, sia stato sventato un nuovo tentativo di introduzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Questa volta si tratta di una donna che, occultando la droga nelle parti intime, è stata bloccata e tratta in arresto dagli Agenti di Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

