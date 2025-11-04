Tensione altissima a Napoli salta il pranzo UEFA con l’Eintracht | ecco il motivo dello sgarbo

Il grande calcio non è fatto solo di giocate sul campo, ma anche di diplomazia e rituali. E quando uno di questi, il più formale e istituzionale, viene platealmente a mancare, significa che la tensione è altissima. Alla vigilia della sfida di Champions League, tra Napoli e Eintracht Francoforte non regna solo l’attesa sportiva, ma un clima gelido, quasi ostile. La notizia clamorosa è infatti la cancellazione del tradizionale pranzo UEFA tra le due dirigenze, uno “sgarbo” inaspettato che ha radici profonde e che getta un’ombra pesante sulla serata del Maradona. Cosa è successo e perché il pranzo UEFA è stato annullato?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

