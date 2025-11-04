tennistavolo grande evento il prossimo fine settimana a san giovanni

Arezzo, 04 novembre 2025 – Bella settimana all'insegna dello sport a San Giovanni Valdarno. Sabato 8 e domenica 9 novembre, nella palestra del palazzetto comunale di via Genova, si svolgerà il secondo torneo di tennistavolo 2025 organizzato dall'Associazione sportiva dilettantistica Tennis Tavolo Valdarno, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La richiamerà in città oltre 200 atleti provenienti da tutta la Toscana e molti anche manifestazione da fuori regione. Il programma prevede una due giorni di gare intense. Nella mattinata di sabato 8 novembre, a partire dalle ore 9, si disputerà il singolare Over 7, riservato agli atleti con classifica oltre il 5000° posto maschile e 350° femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

