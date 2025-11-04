Tennis torna la battaglia dei sessi | ufficiale un match a Dubai
Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità. Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta e dominatrice del circuito femminile, sfiderà l’australiano Nick Kyrgios, bad boy del tennis maschile, in una nuova battaglia dei sessi. La 27enne bielorussa e il 30enne di Canberra, scalato al 652esimo posto della classifica Atp per una lunga assenza, si sfideranno alla Coca-Cola Arena di Dubai il 28 dicembre 2025 alle 20 locali, le 23 italiane. Già aperte le registrazioni sul sito ufficiale dell’impianto emiratino per poter acquistare un biglietto. La partita richiama alla memoria il celebre incontro del 1973 fra Bobby Rings, all’epoca 55enne, e Billie Jean King, 29enne numero due del ranking, che ha ispirato anche il film La battaglia dei sessi con Emma Stone e Steve Carell. 🔗 Leggi su Lettera43.it
