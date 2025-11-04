Tennis torna la battaglia dei sessi | ufficiale un match a Dubai

Lettera43.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità. Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta e dominatrice del circuito femminile, sfiderà l’australiano Nick Kyrgios, bad boy del tennis maschile, in una nuova battaglia dei sessi. La 27enne bielorussa e il 30enne di Canberra, scalato al 652esimo posto della classifica Atp per una lunga assenza, si sfideranno alla Coca-Cola Arena di Dubai il 28 dicembre 2025 alle 20 locali, le 23 italiane. Già aperte le registrazioni sul sito ufficiale dell’impianto emiratino per poter acquistare un biglietto. La partita richiama alla memoria il celebre incontro del 1973 fra Bobby Rings, all’epoca 55enne, e Billie Jean King, 29enne numero due del ranking, che ha ispirato anche il film La battaglia dei sessi con Emma Stone e Steve Carell. 🔗 Leggi su Lettera43.it

tennis torna la battaglia dei sessi ufficiale un match a dubai

© Lettera43.it - Tennis, torna la battaglia dei sessi: ufficiale un match a Dubai

News recenti che potrebbero piacerti

Sabalenka stuzzica Kyrgios prima della battaglia dei sessi: “Sinner o Alcaraz al suo posto” - La numero uno del mondo e fresca vincitrice degli US Open, ne ha parlato alla sua maniera nell'ultimo episodio del Jay Shetty ... Segnala fanpage.it

tennis torna battaglia sessiProvocava, scommetteva, sfidava le donne, perse "la battaglia dei sessi": 30 anni senza Bobby Riggs - La storia di un talento fuori dagli schemi: mente tattica, tennista raffinato, scommettitore instancabile, gran promoter soprattutto di se stesso. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Torna Battaglia Sessi