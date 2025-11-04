tennis riecco lo sporting club sonoro sei a zero al perugia

Riemerge, lo Sporting Club Sassuolo, e ritrova quella vittoria che gli mancava da due giornate capitalizzando il fattore campo e rifilando un sonoro 6-0 allo Junior Tennis Perugia. Vittoria importantissima, per i sassolesi, che ne rilancia le chances salvezza ricollocando la squadra sassolese al secondo posto nel girone 2 del campionato di serie A1 di tennis. Privi del loro miglior giocatore (Francesco Passaro, 129 al mondo nel ranking ATP) gli umbri non hanno potuto nulla contro la formazione sassolese, che per l’occasione ha arruolato un autentico pezzo da novanta come Marcelo Rafael Arevalo Gonzalez, salvadoregno di lignaggio ben oltre la media (numero 3 del mondo in doppio, prossimo partecipante alle ATP Finals di Torino) ed è passata all’incasso senza lasciare nulla ai perugini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

