Tennis Paolini sconfitta da Gauff | l’azzurra eliminata dalle Wta Finals

Ryad, 4 novembre 2025 – Seconda partita e seconda sconfitta per Jasmine Paolini che esce di scena dalle Wta Finals di Riad (cemento, indoor, montepremi 15,5 milioni di euro). L'azzurra, numero 8 del mondo, cede alla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 20 minuti. Paolini tornerà in campo in singolare giovedì contro l'altra statunitense Jessica Pegula, numero 5 del mondo. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook