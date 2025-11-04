Tennis Paolini sconfitta da Gauff | l’azzurra eliminata dalle Wta Finals
Ryad, 4 novembre 2025 – Seconda partita e seconda sconfitta per Jasmine Paolini che esce di scena dalle Wta Finals di Riad (cemento, indoor, montepremi 15,5 milioni di euro). L’azzurra, numero 8 del mondo, cede alla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 20 minuti. Paolini tornerà in campo in singolare giovedì contro l’altra statunitense Jessica Pegula, numero 5 del mondo. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
