AGI - Il 28 dicembre la numero uno del mondo Aryna Sabalenka sfiderà a Dubai il numero 652 del ranking maschile, Nick Kyrgios, in una riedizione della famosissima ' battaglia dei sessi ' che nel 1973 vide Billie Jean King sconfiggere Bobby Riggs. La 27enne bielorussa proverà a ripetere l'impresa dell'icona dei diritti delle donne e del movimento Lgbtq superando il 30enne australiano, reduce da una serie di infortuni e negli ultimi due anni più propenso a fare polemiche (spesso gratuite) che risultati sul campo, con appena cinque partite giocate nel 2025. "Ho molto rispetto per Nick e il suo talento ma vi avverto che sono pronta a battermi al meglio", ha dichiarato Sabalenka. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tennis, dopo 33 anni torna la "battaglia dei sessi"