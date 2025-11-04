Tennis dopo 33 anni torna la battaglia dei sessi
AGI - Il 28 dicembre la numero uno del mondo Aryna Sabalenka sfiderà a Dubai il numero 652 del ranking maschile, Nick Kyrgios, in una riedizione della famosissima ' battaglia dei sessi ' che nel 1973 vide Billie Jean King sconfiggere Bobby Riggs. La 27enne bielorussa proverà a ripetere l'impresa dell'icona dei diritti delle donne e del movimento Lgbtq superando il 30enne australiano, reduce da una serie di infortuni e negli ultimi due anni più propenso a fare polemiche (spesso gratuite) che risultati sul campo, con appena cinque partite giocate nel 2025. "Ho molto rispetto per Nick e il suo talento ma vi avverto che sono pronta a battermi al meglio", ha dichiarato Sabalenka. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Solo Federer e Djokovic sono riusciti a compiere questa impresa nell’era Open, e lo hanno fatto entrambi dopo aver superato i 30 anni #Tennis #Sinner #Djokovic #Federer - X Vai su X
L’azzurro dopo la vittoria: “Sono felice, ma anche sollevato. A Torino per giocare il mio miglior tennis, poi vedremo cosa succederà” - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: Becker, rimpiango di aver vinto Wimbledon a 17 anni - Vincere Wimbledon a soli 17 anni non ha fatto del bene a Boris Becker, campione di tennis che 50 anni dopo si rammarica per quel successo arrivato troppo presto. Riporta ansa.it