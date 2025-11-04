Tennis dopo 33 anni torna la battaglia dei sessi

AGI - Il 28 dicembre la  numero uno del mondo Aryna Sabalenka  sfiderà a Dubai il numero 652 del ranking maschile,  Nick Kyrgios, in una riedizione della famosissima ' battaglia dei sessi ' che nel 1973 vide Billie Jean King sconfiggere Bobby Riggs. La 27enne bielorussa proverà a ripetere l'impresa dell'icona dei  diritti delle donne  e del  movimento Lgbtq  superando il 30enne australiano, reduce da una serie di infortuni e negli ultimi due anni più propenso a fare polemiche (spesso gratuite) che risultati sul campo, con appena cinque partite giocate nel 2025. "Ho molto rispetto per Nick e il suo talento ma vi avverto che sono pronta a battermi al meglio", ha dichiarato  Sabalenka. 🔗 Leggi su Agi.it

