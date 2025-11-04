Tempesta d’amore anticipazioni dal 10 al 14 novembre 2025

Una settimana che corre sul filo: un incidente a cavallo porta Ana in ospedale e fa cambiare rotta a tutto il resto. Al Fürstenhof i due rivali, Vincent e Philipp, si ritrovano dalla stessa parte per cercarla e salvarla, mentre un'altra linea emotiva scotta: Erik e Nicole, convinti di essersi lasciati alle spalle la notte

