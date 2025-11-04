Temperature miti e bel tempo estate di San Martino anticipata Poi si cambia | le previsioni

Ternitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Potremmo considerare i prossimi giorni come un’estate di San Martino anticipata, con sole prevalente e temperature più alte della media soprattutto in quota. Poi il tempo cambierà per l’ingresso sul Mediterraneo di un impulso più fresco di matrice atlantica che formerà un minimo di bassa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

temperature miti bel tempoPrevisioni meteo: cielo variabile e temperature miti tra 14 e 22 gradi - Il cielo si presenterà in prevalenza variabile, con alternanza di schiarite e locali annuvolamenti. Lo riporta 98zero.com

temperature miti bel tempoChe tempo farà nei prossimi giorni? Due giorni di sole ma ad Halloween torna la pioggia - Due giorni di sole ma ad Halloween torna la pioggia (Fonte Ansa) - Come scrive blitzquotidiano.it

temperature miti bel tempoSoleggiato e temperature sopra i 20 gradi. Unica insidia le nebbie al mattino - Le previsioni per martedì 4 novembre: prosegue la fase di stabilità e bel tempo. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Temperature Miti Bel Tempo