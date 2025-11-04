Temperature altissime a novembre | in maniche corte fino a questo giorno

La prima settimana di novembre è cominciata con uno scenario meteorologico decisamente anomalo per questo periodo dell’anno Le piogge a tratti molto intense che hanno caratterizzato lo scorso weekend hanno lasciato spazio a sole e temperature miti in tutta Italia. Le prime avvisaglie di un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche si sono già avvertite nella. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Temperature altissime a novembre: in maniche corte fino a questo giorno

News recenti che potrebbero piacerti

Temperature altissime a novembre: in maniche corte fino a questo giorno - Ecco fino a quando durerà questa ondata di caldo anomalo sulla Penisola ... Da temporeale.info

Riposate i maglioni nell’armadio, in arrivo temperature da maniche corte - L’anomalia termica sarà notevole, al Nord si abbandonerà il clima uggioso e nuvoloso tipico del periodo e che ha portato non poche piogge anche negli ultimi giorni, per l’irruzione di varie ... Si legge su temporeale.info

Meteo Temperature: piumino e t-shirt, cosa ci aspetta e come dovremo vestirci nei Prossimi Giorni - La causa di questa fase dinamica che si annuncia per certi versi estrema sarà un vasto campo di alta pressione che si sta già espandendo sul Mediterraneo e che è pronto a regalarci giornate stabili e ... Segnala ilmeteo.it