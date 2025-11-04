Telefonate ' mute' truffe anche a Ferrara Maggi Lega Consumatori | Ecco cosa non dire

Una nuova ondata di truffe telefoniche sta allarmando centinaia di ferraresi. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che sfrutta l’intelligenza artificiale per clonare le voci e mettere a rischio la sicurezza personale e finanziaria dei cittadini. Tutto parte da una semplice telefonata muta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

