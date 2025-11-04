Telefonata al vetriolo di Palamara in diretta da Porro Come stronca la toga rossa Musolino | Fai il ventriloquo di Md video
Volano stracci a Quarta Repubblica nell’ultima puntata in onda su Rete 4 tra Luca Palamara e Stefano Musolino. Il tema era la Riforma della Giustizia. L’attuale segretario di Magistratura democratica è stato smentito in diretta da una telefonata dell’ex magistrato che ha svelato il funzionamento del Sistema delle correnti. Musolino, durante il dibattito, si è riferito a Palamara in termini che quest’ultimo ha giudicato offensivi definendolo “un condannato che prova a coinvolgere più persone nelle sue malefatte”. Un’affermazione che Palamara non può accettare e che lo induce a telefonare in diretta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
