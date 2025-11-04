Telecamere e controllo di vicinato rivestono un ruolo importante

Luca Ferrini, assessore alla sicurezza del Comune di Cesena, come valuta la posizione del nostro territorio nella classifica del Sole 24 Ore? "Partendo prima di tutto da un dato di fatto: le rilevazioni si basano sulle denunce presentate dai cittadini. Scorrendo la classifica, trovo aree dove ritengo che il tema della criminalità sia tutt’altro che marginale in posizioni migliori e dunque entro nel merito: dalle nostre parti, le persone non si sono ‘arrese’ ai reati e a chi li commette. C’è un forte senso delle istituzioni che si unisce al senso civico. Non dico certo che i problemi non ci sono, ma il fatto che vengano segnalati con grande puntualità è un tema cruciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Telecamere e controllo di vicinato rivestono un ruolo importante"

