Tebaide ritrovata Gioiello del Trecento
Il passato che riaffiora ogni volta, tra le stanze di un complesso architettonico che è già un’opera d’arte in sé. E così una nuova pagina di storia dell’arte senese viene restituita al pubblico. Il complesso del Santa Maria della Scala ci ha abituati alle sorprese. Non potrebbe essere altrimenti per un luogo così ricco di storia, con una tale stratificazione di epoche e frequentazioni. In questo caso è bastato un intervento in una scala per capire che dietro la volta e i muri laterali c’era qualcosa. E così, grazie ancora una volta a una donazione di Robert Cope, il gentiluomo inglese che vive nella campagna senese e ha già finanziato operazioni di recupero come questa con la sua Fondazione Vaseppi, quegli affreschi sono tornati in superficie e oggi sono un’altra perla del Santa Maria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
