Teatro Vertigo domenica 9 novembre gli atti unici Il dovere del medico e La morsa di Pirandello
Domenica 9 novembre, alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo, la compagnia Vertigo, con la regia di Rebecca Luparini, va in scena con i due atti unici di Luigi Pirandelli “Il dovere del medico” e “La morsa”. In entrambi gli atti unici si tratta l'argomento dell'adulterio.L'adulterio, nella. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
MORTI DAL RIDERE – HALLOWEEN PARTY ? Venerdì 31 Ottobre – Ore 21:30 Teatro Q77 Vertigo – Corso Brescia 77, Torino Halloween trasforma il teatro in una cripta di gag spaventose, battute spett(r)ali e risate da paura! Venite mascherati o in p - facebook.com Vai su Facebook
Vertigo Summer Festival Cocconato dal 3 al 6 luglio - Dal 3 al 6 luglio il borgo di Cocconato d'Asti si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, manifestazione internazionale ... ansa.it scrive