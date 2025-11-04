Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio | gli appuntamenti dal 3 al 9 novembre 2025

Prosegue la stagione autunnale del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio. Ben sei eventi questa settimana. Il 3, 4, 5 novembre ore 18 riprendono i “corti” teatrali nelle botteghe del centro storico con varie performance. Venerdi 7 novembre ore 21 al Teatro Laboratorio è di scena “Lottavano così. 🔗 Leggi su Veronasera.it

