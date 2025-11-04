Teatro per ragazzi e famiglie all’Annibal Caro via alla campagna abbonamenti

Al via la campagna abbonamenti per assistere a tutti e sei gli spettacoli della rassegna di teatro per ragazzi e famiglie all’Annibal Caro di Civitanova Alta, iniziativa giunta alla sua XIV edizione. I più piccoli potranno divertirsi a teatro con le loro famiglie da novembre ad aprile 2026, sempre la domenica pomeriggio, con inizio alle 17. "Nella programmazione del Comune di Civitanova Marche, in collaborazione con l’Azienda Teatri di Civitanova e la società Proscenio Teatro – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica (nella foto)– abbiamo confermato anche quest’anno la stagione di spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie, che ogni edizione fa registrare un altissimo gradimento di pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro per ragazzi e famiglie all’Annibal Caro, via alla campagna abbonamenti

Scopri altri approfondimenti

Domenica 9 novembre – Teatro Sant’Anna, ore 16:30 Sesto appuntamento di Una Fetta di Teatro: sul palco arrivano i ragazzi di @pantakindavenezia con “Codice Pin:Occhio”, uno spettacolo che unisce favola, teatro e tecnologia per parlare a bambini e rag - facebook.com Vai su Facebook

Teatro per ragazzi e famiglie all’Annibal Caro, via alla campagna abbonamenti - Al via la campagna abbonamenti per assistere a tutti e sei gli spettacoli della rassegna di teatro per ragazzi e famiglie all’Annibal Caro di Civitanova Alta, iniziativa giunta alla sua XIV edizione. msn.com scrive

Riparte la Stagione del Teatro per ragazzi: oltre 30 appuntamenti per scuole e famiglie - Torna la stagione teatrale per piccoli e piccolissimi, con un ricco cartellone di oltre 30 spettacoli tra Teatro Rasi e Teatro Socjale di Piangipane, con alcune incursioni al Mar, all’Alighieri e altr ... Da ravennaedintorni.it

Teatro ragazzi: a Tito la presentazione della nuova edizione di “Scintille”. Appuntamento a domenica 26 ottobre - Centro per la Creatività l’evento di lancio della stagione 2025/26 curata della Compagnia Teatrale Petra e sostenuta dai Comuni di Satriano di Lucania e Tito Domenica 26 ott ... Come scrive melandronews.it