Arezzo, 4 novembre 2025 – La “banda degli omini” è tornata a presentarsi sul grande schermo per una nuova “missione”: divertire e, allo stesso tempo, mantenere alta l’attenzione contro le truffe agli anziani. Nella sala 5 di UCI Cinemas, il multisala che anche per questo “sequel” ha messo a disposizione la propria struttura confermando la propria partecipazione attiva al progetto, è stata presentat a ieri in anteprima la campagna 2025 “Te me piaci poco 2.0”, realizzata da Poti Pictures per il Comune di Arezzo, grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Fondo Unico Giustizia sulla base del protocollo di intesa tra il Comune di Arezzo e la Prefettura di Arezzo, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e prevenire le truffe, in particolare quelle telefoniche, via email e tramite sms, tutte oggetto delle rocambolesche avventure della “banda”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Te me piaci poco 2.0 Torna la “banda degli omini”