Tarquinia forzano posto di blocco e mentono agli agenti

Tarquinia, 4 novembre 2025 – Si sono ulteriormente aggravate le posizioni dei due individui, provenienti da un comune limitrofo, coinvolti nel grave episodio verificatosi nelle scorse settimane nel territorio comunale di Tarquinia, durante il quale hanno forzato un posto di controllo della polizia locale. Grazie a un’approfondita e scrupolosa attività investigativa, condotta dal personale dell’Ufficio di polizia giudiziaria del Comando di polizia locale di Tarquinia, sotto la direzione e il coordinamento del Comandante, è stato possibile ricostruire con precisione l’esatta dinamica dei fatti e accertare in maniera puntuale le responsabilità individuali dei soggetti coinvolti, portando a un significativo aggravamento del quadro accusatorio nei loro confronti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it