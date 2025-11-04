Tariffe Amt | protesta dell' opposizione I genovesi ringraziano

Come annunciato non sono mancate le polemiche in consiglio comunale sulle nuove tariffe Amt che prevedono un aumento degli abbonamenti e la fine della gratuità su metropolitana e impianti di risalita. In apertura di seduta la capogruppo della Lega Paola Bordilli ha preso la parola per una mozione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

