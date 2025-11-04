Tamponamento a catena davanti all' Università tre auto coinvolte e traffico in tilt

Scontro a catena in via Vivaldi, a Caserta, e traffico in tilt. E’ accaduto poco verso le 8,30 di oggi, 4 novembre 2025. Secondo quanto ricostruito, una Dacia nell’uscire dallo stallo di sosta non si sarebbe accorta dell’arrivo di un’altra auto che l’ha centrata in pieno. A sua volta, un’altra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

