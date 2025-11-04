Tajani | offese Moscapiù sostegno a Kiev
15.30 Il ministro degli Esteri, Tajani, ha convocato l'Ambasciata russa in Italia rappresentata dal vicecapo missione.Ed è stato rivolto un richiamo formale. "Sono state contestate le volgari parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova". "L'Italia non cambia la sua posizione di politica estera e il suo sentimento in virtù di attacchi verbali sconsiderati. Tutte le dichiarazioni aggressive della Russia non fanno che rafforzare l'idea del popolo italiano di difendere chi è sotto attacco in un'aggressione illegale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
