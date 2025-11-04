Tajani replica all' attacco di Zakharova | Le offese all' Italia rafforzano il sostegno a Kiev
Uno scontro diplomatico tra Italia e Russia. Il governo Meloni replica alle affermazioni di Maria Zakahrova sul crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato il vice capo missione dell'ambasciata di Mosca Mikhail Rossiyskiy per un richiamo. 🔗 Leggi su Today.it
