Tajani replica all' attacco di Zakharova | Le offese all' Italia rafforzano il sostegno a Kiev

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scontro diplomatico tra Italia e Russia. Il governo Meloni replica alle affermazioni di Maria Zakahrova sul crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato il vice capo missione dell'ambasciata di Mosca Mikhail Rossiyskiy per un richiamo. 🔗 Leggi su Today.it

