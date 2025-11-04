DM SISTEMI GROUP VTB 3 FOS CENTRO REGGIANO 0 (25-22, 25-19, 25-22) DM SISTEMI GROUP BOLOGNA: Taiani 13, De Paoli 3, Giorgi 1, Fucka 11, Cavalli (L1), Bongiovanni 7, Pinali 10, Minelli (L2), Neriotti 11, Carnevali, Saccani 2. Non entrate: Sawa, Govoni. All. Ghiselli. FOS CENTRO VOLLEY REGGIANO: Ronzoni (L2), Migliore 5, Cioni (L1), Spagnuolo 13, Moiran 5, Balconati, Maggiali 5, Brunfranco 12, Benedetti 4. Non entrate: Odorici, Rossi, Boni, Ferrari. All. Ghibaudi. Arbitri: Cadamuro e Falomo. E sono tre. Altro giro e altra vittoria per la Dm Sistemi Group, che cala il tris nella sfida a domicilio con il Centro Volley Reggiano nella sfida valida per la quarta giornata del campionato di B1 femminile di volley: archiviato il ko all’esordio in casa di Ostiano e dopo aver imparato dai propri errori, la squadra rossoblù si è rimessa in carreggiata e la scalata alla classifica continua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Taiani non fa sconti, Vtb in volo. Fucka e Pinali danno una mano